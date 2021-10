PSF do bairro Canaã realiza ação alusiva ao Outubro Rosa

Sociedade



Publicado em 21 de out de 2021 e atualizado às 14:15

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Saúde, intensificou as ações de combate e prevenção ao câncer de mama, através da Atenção Básica e unidades de saúde.

Durante o mês alusivo à população de Itamaraju, tem sido contemplada com diversas ações com finalidade de garantir cuidados a saúde, sendo feita orientações, palestras e procedimentos acondicionados a prevenção e combate à doença.

A unidade de saúde do bairro Canaã, realizou na manhã de quarta-feira 20 de outubro de 2021, uma palestra com os usuários do PSF, sendo ministrada pela Enfermeira Gleida Danese/Saúde da Mulher.

A unidade (PSF), ganhou corres alusivas e muita criatividade para recepcionar o público alvo da campanha, durante o evento foi realizado sorteio de brindes e feito diversos procedimentos.

A enfermeira Gleida, compartilhou conhecimentos sobre a temática, enfatizando a importância do evento destacando o diagnóstico precoce do Câncer de Mama e sua Prevenção.

Em seguida duas moradoras que realizam tratamento após serem diagnosticadas com a doença, fizeram relatos sobre os impactos da doença e importância do tratamento e prevenção mantendo a saúde em dia.

Na próxima sexta-feira (22), a Secretaria de Saúde/Atenção Básica. Promoverá uma carreata alusiva ao mês rosa, saindo as 8hs da Faculdade Facisa até a Praça Castelo Branco, onde diversas ações serão realizadas.

O que é?

É o tipo de câncer mais frequente na mulher brasileira. Nesta doença, ocorre um desenvolvimento anormal das células da mama, que se multiplicam repetidamente até formarem um tumor maligno.

Como a mulher pode perceber a doença?

O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido pela mulher é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pele da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja; também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Deve-se lembrar que nem todo caroço é um câncer de mama, por isso é importante consultar um profissional de saúde.

Como descobrir a doença mais cedo?

Toda mulher com 40 anos ou mais de idade deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas anualmente, além disso, toda mulher, entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos. O serviço de saúde deve ser procurado mesmo que não tenha sintomas!

O que é o exame clínico das mamas?

É o exame das mamas realizado por médico ou enfermeiro treinado para essa atividade. Neste exame poderão ser identificadas alterações nas mesmas. Se for necessário, será indicado um exame mais específico, como a mamografia.

O que é mamografia?

É um exame muito simples que consiste em um raio-X da mama e permite descobrir o câncer quando o tumor ainda é bem pequeno.

O que pode aumentar o risco de ter câncer de mama?

Se uma pessoa da família – principalmente a mãe, irmã ou filha – teve essa doença antes dos 50 anos de idade, a mulher tem mais chances de ter um câncer de mama. Quem já teve câncer em uma das mamas ou câncer de ovário, em qualquer idade, também deve ficar atenta. As mulheres com maior risco de ter o câncer de mama devem tomar cuidados especiais, fazendo, a partir dos 35 anos de idade, o exame clínico das mamas e a mamografia, uma vez por ano.

O auto-exame previne a doença?

O exame das mamas realizado pela própria mulher, apalpando os seios, ajuda no conhecimento do próprio corpo, entretanto, esse exame não substitui o exame clínico das mamas realizado por um profissional de saúde treinado. Caso a mulher observe alguma alteração deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo de sua residência. Mesmo que não encontre nenhuma alteração no auto-exame, as mamas devem ser examinadas uma vez por ano por um profissional de saúde!

O que mais a mulher pode fazer para se cuidar?

Ter uma alimentação saudável e equilibrada (com frutas, legumes e verduras), praticar atividades físicas (qualquer atividade que movimente seu corpo) e não fumar. Essas são algumas dicas que podem ajudar na prevenção de várias doenças, inclusive do câncer.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju