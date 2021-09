PSF Fátima I e II realiza ações alusivas ao agosto dourado

Sociedade



Publicado em 3 de set de 2021 e atualizado às 23:42

Se está em busca de produção e instalação de pias, balcões, pisos, escadas, soleiras, peitoris, banheiras e muitos mais, passe na VITÓRIA MÁRMORE E GRANITO

A Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Saúde, realizou mais uma ação em prol da população do município, ofertando atendimentos para gestantes.

O mês de agosto é dedicado mundialmente à importância do aleitamento materno. O nome foi escolhido porque a Organização Mundial de Saúde (OMS), que considera o leite materno como o “alimento de ouro” para a saúde dos bebês.

Finalizando as ações no mês alusivo, por meio de profissionais da área de odontologia (CEO), e da unidade básica de saúde promoveram ações com o público alvo da campanha “Agosto Dourado”, enfatizando a importância do aleitamento materno garantindo o bem-estar dos bebês.

Os profissionais realizaram uma palestra no Posto de Saúde da Família, situado no bairro de Fátima, contando com a participação da Coordenadora do Centro Especializado Odontológico de Itamaraju, Nadja Pimentel, juntamente com a Enfermeira Sandra e dentista Drª Tatiane.

Os profissionais abordaram temas específicos promovendo orientações as gestantes, o evento seguiu todos os protocolos de saúde na garantia da manutenção da vida e combate ao Covid-19.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju