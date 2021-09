PSF Novo Prado realiza homenagem aos profissionais do Caps

Sociedade



Publicado em 30 de set de 2021 e atualizado às 10:25

Na manhã de quarta-feira 29 de setembro de 2021, seguindo cronograma de ações no município em alusão ao setembro amarelo “mês de prevenção ao suicídio”. Profissionais do Centro de Atenção Psicossocial foram convidados para realizar uma palestra na unidade de saúde do bairro Novo Prado.

Entretanto foram surpreendidos por uma belíssima surpresa realizada pelos profissionais da unidade, com apoio de agentes comunitários de saúde da área.

Neste mês de setembro foram inúmeras as ações realizadas por parte do Caps, e muita das vezes o cansaço é algo notório entre a equipe que se empenha ao máximo para atender a demanda do município, realizando palestras e atendimentos em sua unidade.

Oque seria mais uma palestra para essa equipe nota 10, se tornou uma grande festa demostrada pelo gesto de gratidão e reconhecimento por parte da Unidade de Saúde do Bairro Novo Prado.

Os profissionais do Caps, foram recebidos com música e aplauso e se emocionaram com a homenagem, para a Coordenadora e Psicóloga do Caps, Maria Auxiliadora, o gesto da equipe do PSF Nov Prado, reflete em algo enfatizado em todas as palestras e ações “Empatia”.

“É tão gratificante quando encontramos pessoas identificam conosco, sentem aquilo que estamos vivendo e nos desejam o melhor, não há palavras que possamos expressar neste momento onde nos sentimos acolhidos por essa unidade de saúde, algo que transpõe o universo de profissionalismo e nos tornam mais próximos e cheio de amor” disse Maria Auxiliadora.

Em seguida os profissionais do Caps, realizaram uma palestra destacando a importância de alertar e sensibilizar a sociedade sobre a importância da prevenção ao suicídio, destacando a realidade do município e maneiras que possam contribuir para a prevenção.

Durante a palestra o Musico Jadilson Gomes, dedicou algumas canções aos profissionais do Caps, eternizando o momento mais que especial, finalizando um belíssimo café da manhã foi servido a todos.

Para a Coordenadora e Enfermeira do PSF Novo Prado, é fundamental o acolhimento e reconhecimento de cada pessoa, destacou o comprometimento de toda equipe que se dedicaram muito em proporcionar esse momento aos profissionais do Caps, planejando executando cada detalhe do momento de gratidão aos nobres colegas.

“Somos dotados de dons e talentos para servir ao nosso próximo, e precisamos a cada dia cuidar de nossa comunidade, colegas de trabalho construindo um lugar melhor com valorização e respeito nos tornando cada vez mais humanos, essa é a missão da Unidade de Saúde Novo Prado” encerrou.

ASCOM – Prefeitura de Itamaraju