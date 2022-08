PSG anuncia a contratação do meio-campista Renato Sanches até 2027

Nesta quinta-feira, o PSG anunciou a contratação do meio-campista Renato Sanches junto ao Lille. O português de 24 anos assinou com o clube francês por cinco anos, até o dia 30 de junho de 2027.

“O Paris Saint-Germain tem o prazer de anunciar a contratação de Renato Sanches para as próximas cinco temporadas. O médio português está ligado ao clube da capital até 30 de junho de 2027”, anunciou o Paris Saint-Germain em seu site oficial.

Renato Sanches foi formado nas categorias de base do Benfica. Estreou no time profissional do clube de Lisboa na temporada 2015/16, participando das conquistas do Campeonato Português e a Copa da Liga.

Em 2016, foi contratado pelo Bayern de Munique, onde disputou 53 partidas. Durante seu contrato com o time alemão, ainda foi emprestado ao Swansea na temporada 2017/188.

Na sequência, Renato Sanches foi transferido ao Lille em 2019. Em três anos no clube, jogou 90 partidas, com seis gols e 10 assistências, e conquistou o Campeonato Francês de 2021.

Vale destacar também que o jogador fez parte do elenco de Portugal que conquistou a Eurocopa de 2016. Ao todo, pela seleção nacional, soma 32 partidas e três gols marcados.