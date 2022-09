PSG anuncia meia Carlos Soler, ex-Valencia; Navas decide futuro

Nesta quinta (1/9), o PSG anunciou o meia espanhol Carlos Soler, que estava no Valencia. O jogador assinou um contrato de cinco anos com o clube francês.

Soler, de 25 anos, é a sexta contratação do PSG na atual janela de transferências, que termina na França neste dia 1º de setembro, depois dos meias Vitinha, Renato Sanches e Fabián Ruiz, do atacante Hugo Ekitike e do zagueiro Nordi Mukiele.

Capitão do Valencia, onde foi revelado e jogou toda a sua carreira, Soler é um meia-atacante muito versátil, capaz de jogar como meio-campista ou pelas pontas. Ele marcou 36 gols em 226 jogos pelo Valencia, contando todas as competições, de acordo com estatísticas fornecidas por seu novo clube.

O PSG vive as últimas horas do mercado muito intensas (até às 22h desta quinta-feira, 19h de Brasília) com as saídas de Julian Draxler, emprestado ao Benfica, Idrissa Gueye, vendido ao Everton, Layvin Kurzawa e Abdou Diallo, emprestados ao Fulham e ao Leipzig, respectivamente.

Futuro de Navas

O goleiro costarriquenho Keylor Navas anunciou também nesta quinta-feira (1/9) que vai ficar no Paris Saint-Germain, apesar do italiano Gianluigi Donnarumma se manter como titular no atual campeão francês, como deixou claro o novo treinador Christophe Galtier.

“Depois de um verão de muitas incertezas, chegou o dia de agradecer aos clubes e torcedores que se interessaram por mim, valorizando meu trabalho e minha carreira. É uma honra se sentir tão querido”, disse Navas, de 35 anos, em mensagem publicada no seu perfil do Instagram.

Um dos clubes que se interessou em contratar o ídolo da seleção costarriquenha foi o Napoli.

“Também é o momento de informar que continuarei trabalhando duro em Paris, sem perder a fé, ajudando a equipe de todas as maneiras possíveis, sem desistir e, como sempre, dando o meu melhor todos os dias”, concluiu.

Utilizado em alternância com Donnarumma, de 23 anos, na temporada passada, Navas foi reserva desde o início da atual. O ex-goleiro do Real Madrid, que chegou a Paris em 2019, tem contrato com o clube francês até 2024.