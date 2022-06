PSG comunica que não conta com Neymar para próxima temporada

De acordo com o jornal espanhol El País, Neymar não está nos planos do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. O atacante já foi informado da decisão pela diretoria do clube francês, segundo a publicação.

A saída de Neymar teria sido aprovada por Kylian Mbappé, principal estrela do PSG. Nas negociações para a renovação de contrato até 2025, o atacante exigiu da diretoria que ‘ninguém deveria estar acima do clube’, em referência a casos de indisciplina e regalia do brasileiro.

Ainda segundo o El País, outras exigências de Mbappé seriam as saídas do diretor esportivo Leonardo e do técnico Mauricio Pochettino.

Apesar da decisão de não contar mais com Neymar, a saída será complicada. O contrato do brasileiro seria renovado automaticamente, em julho, até 2027.

“O PSG está procurando um clube comprador para assumir a transferência e os custos do contrato, mas como isso parece impossível, como indicam os funcionários do presidente do PSG, Al-Khelaifi. A opção mais realista é realizar um empréstimo. O PSG informou ao pai de Neymar que estaria disposto a pagar a parte do salário que o clube de destino não assumiu”, diz um trecho da matéria do El País.