PSG decide manter Donnarumma e vender Keylor Navas, diz jornal

O Paris Saint-Germain tomou uma decisão em relação ao futuro de seus dois goleiros, Keylor Navas e Gianluigi Donnarumma. Segundo o L’Equipe, o clube teria optado por manter o italiano e negociar o veterano na próxima temporada.

De acordo com o periódico, a idade dos arqueiros teria pesado a favor de Donnarumma, visto que o jogador é doze anos mais jovem que seu companheiro de posição. O valor do costarriquenho estaria estipulado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões).

A discussão sobre a disputa entre os dois voltou à tona por conta da declaração de Navas após a partida contra o Angers, nesta quarta-feira, quando ele foi titular. O goleiro afirmou ter boa relação com o ex-jogador do Milan, mas externou seu incômodo com o revezamento promovido pelo técnico Mauricio Pochettino.

“Eu tenho uma relação muito boa com Donnarumma, mas quero jogar todas as partidas. É uma situação complicada. Estou feliz em Paris, mas isso tem que mudar”, desabafou o goleiro.

O argentino Pochettino, que não tem permanência garantida no PSG, admitiu que a situação deve mudar na próxima temporada.

“Certamente haverá uma gestão diferente na próxima temporada. A disputa tem sido muito boa, mas o futuro será escrito de outra maneira. Está claro que Keylor e Gigio querem jogar mais”, disse o comandante.

Ainda segundo o jornal, o clube parisiense entende que o conflito não pode se arrastar por mais uma temporada e alguém terá que ser preterido.

Vale lembrar que Keylor Navas viveu situação semelhante no Real Madrid. Após firmar-se como titular na equipe comandada por Zinédine Zidane, o arqueiro viu o time espanhol contratar o belga Thibaut Courtois e perdeu espaço, transferindo-se ao Paris Saint-Germain, em 2019, em busca de protagonismo.