PSG goleia Nantes e conquista Supercopa da França

O PSG começou a temporada com o pé direito. Neste domingo, em partida promovida em Israel, a equipe conquistou a Supercopa da França, após golear o Nantes por 4 a 0, com golaços de Neymar e Messi.

Em um primeiro tempo de amplo domínio do Paris Saint-Germain, os favoritos desperdiçaram algumas boas oportunidades antes de abrir o placar. Em uma delas, Marquinhos cabeceou no travessão, após escanteio de Messi. O argentino, inclusive, foi quem abriu o placar aos 22 minutos. Neymar lançou o camisa 30, que driblou o goleiro e bateu de direita para o fundo das redes.

Messi ainda teve a chance de ampliar em mais um bom lance individual, mas parou no goleiro Lafont. Dessa maneira, Neymar foi o encarregado de marcar o segundo em uma cobrança de falta como manda o manual, sem chances para o arqueiro do Nantes, que viu a bola morrer no ângulo direito.

Na segunda etapa, o PSG continuou dominante e chegou ao terceiro gol com Sergio Ramos. O zagueiro aproveitou sobra dentro da área e finalizou de calcanhar para marcar o terceiro golaço da partida. Além disso, Neymar ainda fez o quarto do PSG e seu segundo no jogo, em cobrança de pênalti.

Agora, ambas as equipes estreiam pelo Campeonato Francês no próximo final de semana. Assim, no sábado, com o trio Neymar, Messi e Mbappé, o PSG visita o Clermont, às 16 horas (de Brasília). Por outro lado, o Nantes joga fora de casa, no domingo, às 10h, contra o Angers.