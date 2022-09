Após o fechamento da janela de transferências do inicio da temporada 2022/23 na Europa, Luís Campos, diretor de futebol do PSG, já está se preparando para a janela de janeiro onde terá a difícil missão de segurar Messi e um dilema envolvendo Mbappé.

De acordo com o L’Équipe, a passagem de Mbappé pelo clube parisiense pode chegar ao fim antes de 2025 conforme havia sido divulgado na renovação do atleta pelo PSG. O jornal francês informou que ao que tudo indica, há um terceiro ano opcional no contrato do atacante, que somente valerá, caso Mbappé queira permanecer em Paris.

Sendo assim, o estrelado Paris Saint-Germain terá que viver novamente a novela e o dilema de vender ou não o astro francês tendo em vista que o contrato pode expirar em 2024. O possível destino deverá ser o Real Madrid, clube em que esteve próximo de acertar sua ida, porém, acabou renovando com o PSG.

Mesmo assim, o francês declarou ao The New York Times que o Real Madrid é como se fosse sua casa.

“Você nunca sabe o que vai acontecer. Eu nunca estive lá, mas parece que é minha casa ou algo assim” disse Mbappé.

Já sobre Lionel Messi, o bom inicio de temporada está sendo crucial para o clubes francês desejar sua permanência. Porém, o desejo de Laporta e Xavi, presidente e técnico do Barcelona, no retorno do argentino para o Barcelona promete movimentar o mundo do futebol em breve.

O PSG deseja renovar com Messi por mais dois anos, porém, o craque argentino só deverá tomar a decisão sobre seu futuro após a Copa do Mundo do Catar.

A equipe francesa lidera o Campeonato Francês com 19 pontos. O PSG volta a jogar nesta quarta-feira (14/9), quando enfrenta o Maccabi Haifa, fora de casa, pela Champions League.

O post PSG inicia planejamento para tentar segurar Mbappé e Messi em 2023 apareceu primeiro em Metrópoles.