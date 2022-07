PSG oficializa a contratação de Nordi Mukiele, lateral do RB Leipzig

O Paris Saint-Germain oficializou nesta terça-feira a contratação do lateral-direito Nordi Mukiele, do RB Leipzig. O jovem de 24 anos firmou um vínculo com o clube parisiense até 2027.

O jogador, que também atua como zagueiro, custou 12 milhões de euros (R$ 67 milhões) aos cofres do PSG. Além disso, o negócio envolve outros quatro milhões de euros em bônus no futuro.

Nesta segunda, o atleta já havia antecipado o acordo quando publicou em suas redes sociais uma despedida do time alemão. “Queridos torcedores do RB Leipzig, depois de quatro anos juntos, nossa história chega ao fim”, escreveu Mukiele.

Com 1,87 de altura e muita força física, Mukiele chamou atenção da equipe francesa por sua versatilidade de atuar em duas posições. O fato do atleta também possuir experiência em jogos de alto nível, como na Liga dos Campeões, também agradou a diretoria do clube.

O jogador foi revelado pelo modesto Laval, da França, e passou pelo Montpellier antes de desembarcar no RB Leipzig. Na Alemanha, foram 146 partidas, tendo marcado 10 gols e oito assistências.