PSG prepara uma “barca” e Neymar puxa fila de descartes

A renovação do contrato de Mbappé dará início a uma completa transformação no Paris Saint-Germain, informa o jornal Le Parisien. Após a demissão do diretor de esportes Leonardo, o próximo a sair será o técnico Maurício Pochettino.

O elenco também passará por grandes mudanças. Di Maria já se despediu e Neymar é um dos possíveis descartes à vista. Outros jogadores nessa “barca” seriam Paredes, Icardi, Kurzawa, Draxler e Herrera.

O emir do Catar, Al-Thani, não quer que o brasileiro Neymar continue na próxima temporada. De contrato renovado até 2025, seu padrão de vida e desempenho irregular fizeram com que o clube já procurasse uma saída. O grande obstáculo ainda é seu alto salário, já que são poucos os clubes da Europa que podem arcar com tal operação.

Neymar, de fato, não fez uma grande temporada. Ele se machucou em novembro e não chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões em plena forma. Seu futuro, segundo o Le Parisien, está mais longe do que nunca de Paris e o clube espera encontrar uma saída para aliviar a folha salarial.

O brasileiro encerrou a temporada 2021/22, seu quinto ano no Paris Saint-Germain, com o menor número de gols por clube numa só campanha desde que chegou à Europa.

