PSG se aproxima da contratação de meio-campista do Porto

O Paris Saint-Germain está perto de ter o primeiro reforço para a temporada 2022/2023. A equipe francesa deve anunciar o meio-campista do Porto, Vitinha, nos próximos dias. Conforme divulgou o jornal “A Bola”, o PSG aceitou pagar a multa de 40 milhões de euros (R$ 215 milhões) para a rescisão do jogador com o clube português.

O contrato do jogador de 22 anos será de cinco temporadas, e a equipe francesa fará o pagamento ao Dragão em três parcelas, também segundo informou o periódico.

O meio-campista foi destaque do Porto na temporada 2021/2022, onde foi campeão português e teve esse trabalho reconhecido ao ser convocado pela primeira vez para a seleção de Portugal. Pelo Porto, Vitinha fez 47 jogos, marcou quatro gols e deu cinco assistências.

A saída de Vitinha será mais uma baixa para o treinador do Porto, que viu também Fábio Vieira deixar Portugal, rumo a Inglaterra para assinar com o Arsenal.

Com a iminente saída do técnico Maurício Pochettino, o PSG ainda busca um nome para substituir o treinador e comandar a equipe na próxima temporada.