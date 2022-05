PSG teve déficit de 224 milhões de euros na temporada 2020/2021

O Paris Saint-Germain amargou um déficit de 224 milhões de euros (R$ 1,291 bilhão, na cotação atual) na temporada 2020-2021, marcada por uma crise com os direitos televisivos do Campeonato Francês e jogos com portões fechados devido à pandemia de COVID-19. As informações são do órgão de controle financeiro do futebol da França (DNCG).

O prejuízo do clube teve um aumento de 80% em comparação com a temporada anterior (124 milhões de euros), que foi interrompida em março de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus.