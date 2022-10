PSG x Maccabi Haifa, Barcelona x Bayern; veja jogos da semana na Champions

Os grandes clubes europeus voltam a campo a partir desta terça-feira (25/10), pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. A semana será marcada por confrontos importantes como PSG x Maccabi Haifa, que será transmitido ao vivo pelo SBT/TV Alterosa, a partir das 15h45 (de Brasília).

Além da partida valendo a classificação do PSG para as oitavas de final do torneio, a rodada ainda conta com duelos importantes para os espanhóis Barcelona e Atlético de Madrid – que tentam se manter na competição.

PSG x Maccabi Haifa

Nesta terça-feira (25/10) os franceses têm a chance de se classificarem de forma antecipada em casa. A equipe comandada por Christophe Galtier precisa de apenas uma vitória para carimbar a vaga.

O PSG lidera o grupo H com 8 pontos, na vice-liderança, o Benfica jogará contra a Juventus – 3º colocado. Tendo marcado apenas três pontos, o Maccabi Haifa já está eliminado do torneio.

No jogo de ida, o Maccabi Haifa foi derrotado pelo PSG por um placar de 3 a 1, com gols de Lionel Messi, Kylian Mbappé e Neymar.

Vindo de uma vitória por 3 a 0 em cima do Ajaccio no Campeonato Francês, o PSG lidera a competição com 32 pontos. A equipe comandada por Galtier tem 10 triunfos e dois empates na competição nacional.

O Maccabi Haifa, por sua vez, vem de vitória de 3 a 2 sobre o Ironi Kiryat Shmona, pelo Campeonato Israelense. Líder da competição nacional, a equipe soma 21 pontos.

Quinta Rodada da Champions League*

Terça-feira (25/10)

13h45 – RB Salzburg x Chelsea

13h45 – Sevilla x Copenhague

16h – Dinamo Zagreb x Milan

16h – Celtic x Shakhtar Donetsk

16h – RB Leipzig x Real Madrid

16h – Borussia Dortmund x Manchester City

16h – Benfica x Juventus

16h – PSG x Maccabi Haifa (Transmissão do SBT/ Tv Alterosa)

Quarta-feira (26/10)

13h45 -Brugge x Porto

13h45 – Inter de Milão x Viktoria Plzen

16h – Napoli x Rangers

16h – Ajax x Liverpool

16h – Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen

16h – Barcelona x Bayern de Munique

16h – Tottenham x Sporting

16h – Eintracht Frankfurt x Olympique de Marselha

*Horários de Brasília