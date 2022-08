Psicólogo sobre atitude de Ewbank após ataque racista: “Compreensível”

No último sábado (30/7), um vídeo divulgado pela coluna Leo Dias, do Metrópoles, mostra a atriz Giovanna Ewbank partindo para cima de uma mulher que, em um ato racista, chamou seus filhos e outras 15 pessoas negras de “pretos imundos”. O caso aconteceu em um restaurante em Portugal e chamou atenção da web, sobretudo pela forma incisiva como a celebridade brasileira reagiu diante do crime.

Para o psicólogo Alexander Bez, a atitude de Giovanna foi “totalmente compreensível”.

“A mãe tem que proteger sua prole pois, se não o fizer, esse bullying, esse racismo ou essa xenofobia vai ser muito mais repercutida na cabeça da criança”, avalia o especialista em saúde mental, com mais de 20 anos de experiência na profissão.

De acordo com Bez, o “aparelho psicointelectual da criança vai entender que tudo aquilo que ela está sofrendo é merecido quando na realidade não é”, emenda.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank falaram sobre caso de racismo “O papel de uma mãe é sempre de proteção, ela tem que realmente tomar atitudes e, o principal, trabalhar sempre a estrutura emocional dela e das crianças”, avalia.

