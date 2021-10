Psicopata faz ritual macabro e bebe sangue da vítima no DF

Região / Mundo



Publicado em 19 de out de 2021 e atualizado às 15:25

Mesmo após a prisão do suspeito de matar, mutilar e carbonizar um homem no Distrito Federal, além de beber o sangue da vítima, o caso macabro continua a surpreender policiais da 26ª DP (Samambaia Norte). Informações contidas nos laudos preliminares apontaram que os restos mortais analisados pelo Instituto Médico Legal (IML) e pelo Instituto de Pesquisa de DNA Forense (IPDNA) são do sexo masculino.

Ainda falta a confirmação irrefutável de que os fragmentos de ossos recolhidos pela perícia são, de fato, do catador de material reciclável Carlos Pires de Lima (foto em destaque). Partes de material biológico recolhido levaram os investigadores a suspeitar que André Soares Ferreira, 39 anos, tentou serrar parte do crânio da vítima e retirar a pele o rosto, supostamente para dificultar a identificação do corpo.

Os policiais ainda localizaram fragmentos que seriam partes da coluna do catador. A PCDF trabalha para identificar qual teria sido o motivo para o assassinato brutal. Se houve alguma desavença entre Antônio Carlos e o autor do crime ou se a morte durante o ritual macabro foi premeditada.

Casa do terror

Articulado e conhecedor de termos jurídicos, o autor do crime chegou a desafiar os policiais enquanto prestava depoimento na delegacia. André afirmou que teria proteção espiritual para escapar e não responder criminalmente pelo homicídio com ritual maligno. “Vamos ver quem tem mais proteção”, disse André Soares.

O suspeito, que nega as acusações, afirmou que, de fato, gostava de andar com uma capa e uma cartola. Ele ainda utilizaria uma faca do tipo peixeira e uma tesoura com o cabo dourado, a mesma usada para matar a vítima. De acordo com informações preliminares, o catador de material reciclável teve partes do corpo decepadas e depois queimadas. O crânio de Antônio ainda não foi encontrado.

Local do crime era insalubre, a construção abandonada é dividida em vários cômodos, em que usuários se amontoam para consumir drogas. Nas paredes, estão estampadas, ao mesmo tempo, pichações com o nome de Jesus e desenhos de um demônio, junto ao número 666, além do cartaz de uma série de terror.