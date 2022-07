PSV derrota Ajax e conquista Supercopa da Holanda

O PSV Eindhoven conquistou sua 13ª Supercopa da Holanda ao derrotar o Ajax por 5 a 3 neste sábado, na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Diante do atual campeão, os jogadores comandados por Ruud van Nistelrooy, que há 4 meses assumiu o cargo de treinador do PSV, atual campeão da Copa da Holanda, venceram graças a um hat-trick do holandês Guus Til e gols de Cody Gakpo e Xavi Simons, o jovem ex-PSG de 19 anos que passou pela categoria de base do Barcelona.

O Ajax, agora comandado por Alfred Schreuder, sucessor de Erik ten Hag, que partiu para o Manchester United, abriu o placar por meio de Steven Bergwijn. O jogador chegou neste verão europeu vindo do Tottenham por um valor recorde na Holanda de 31 milhões de euros.

A partida entre os dois rivais históricos da Eredivisie cumpriu o que se esperava dela.

No banco dos “Rood-witten”, Ruud van Nistelrooy alcançou a glória em sua estreia como treinador principal. O ex-atacante, do Manchester United e do Real Madrid, entre outros, sucedeu Roger Schmidt no fim de março, depois de ter treinado nas categorias inferiores do PSV Eindhoven e de ter trabalhado como auxiliar na seleção holandesa. O PSV vai enfrentar o Monaco na terça-feira pela terceira rodada da pré-eliminatória da Liga dos Campeões.