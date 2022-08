PT nacional não romperá com Freixo se Molon mantiver candidatura

A estratégia do PT do Rio de Janeiro de dizer que vai romper com Marcelo Freixo, desistindo de apoiar o candidato do PSB, é um blefe, segundo integrantes da executiva nacional do partido.

Em outras palavras: o apoio do PT a Marcelo Freixo vai acontecer mesmo que Alessandro Molon seja candidato ao Senado. A executiva estadual está, de acordo com as mesmas fontes, apenas aumentando a pressão para tentar fazer com que o PSB demova Molon.

E mais: a decisão de coligar com Freixo em qualquer cenário é de Lula. O ex-presidente tem incentivado a candidatura de André Ceciliano e já disse que ele é o único que terá seu apoio no estado. Mas não está disposto a abandonar Freixo caso haja dois candidatos ao Senado na coligação.

