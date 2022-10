“PT nunca mais”: no Rio, Bolsonaro chama sigla de “partido das trevas”

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) participou de ato eleitoral na manhã desta terça-feira (18/10), em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em seu discurso, o chefe do Executivo federal pediu que apoiadores “multipliquem” votos para garantir sua reeleição contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, dia 30, e atacou o PT.

“Vamos em frente, trazer mais votos e garantir a reeleição. Demonstrar que o povo não quer mais PT no governo. PT nunca mais, partido das trevas nunca mais”, afirmou.

O ato contou com oração e execução do Hino Nacional, além de apoiadores trajados em sua maioria com verde e amarelo e bandeiras do Brasil. O governador do RJ, Cláudio Castro (PL), o prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), e o senador Flavio Bolsonaro (PL) foram alguns dos que discursaram antes do presidente.

“Bolsonaro fecha com trabalhador e não com traficante. Não usa boné CPX”, disse o senador, usando uma fake news que relaciona o boné usado por Lula no Complexo do Alemão ao crime.

O chefe do Executivo tenta ampliar a vantagem em São Gonçalo, terceiro maior colégio eleitoral do RJ, onde venceu com 50,09% dos votos válidos no primeiro turno. Em segundo lugar, Lula recebeu 42,40%.

Bolsonaro também relembrou o debate da Band do último domingo, e disse que o petista, a quem chamou de bandido, não respondeu sobre uma suposta ligação dele com Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. “O bandido no debate não falou sobre o seu amigo Daniel Ortega. Que fecha igrejas, expulsa padres e prende freiras. O cara que não tem respeito pelas religiões, assim como o PT no Brasil.

É a segunda vez em menos de uma semana que o presidente participa de ato de campanha no Rio de Janeiro. Na sexta-feira (14/10), Bolsonaro reuniu apoiadores e aliados em Duque de Caxias.

