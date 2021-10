Publicada Cartilha do Saeb 2021

Região / Mundo



Publicado em 19 de out de 2021 e atualizado às 11:57

Se você procura por calçados com qualidade das maiores marcas, visite a MINAS CALÇADOS

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, na sexta-feira, 15 de outubro, a Cartilha do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021. O material apresenta as principais características da avaliação, os procedimentos de prevenção à covid-19 que serão adotados durante a aplicação e o passo a passo para a aplicação dos instrumentos nas escolas. A publicação está disponível no portal do Inep para download.

Os testes e os questionários em papel do Saeb 2021 serão aplicados no período de 8 de novembro a 10 de dezembro, conforme agendamento e seguindo os protocolos de biossegurança preconizados para prevenção à covid-19.

Em 2021, a aplicação seguirá os mesmos moldes do Saeb 2019, com aplicação censitária nas escolas públicas para o 5º e o 9º ano do ensino fundamental e para a 3ª e a 4ª série do ensino médio. Essas mesmas etapas da educação básica serão avaliadas em formato amostral, nas escolas privadas. Além de responderem ao questionário, os estudantes também farão testes de língua portuguesa (leitura) e matemática.

O 2º ano do ensino fundamental será avaliado em formato amostral, nas disciplinas de língua portuguesa e matemática. Além disso, haverá aplicação amostral de testes de ciências humanas e ciências da natureza para os alunos do 9º ano do ensino fundamental. A avaliação da educação infantil, depois da aplicação-piloto ocorrida em 2019, será de forma amostral, por meio de questionários eletrônicos aplicados aos secretários municipais de Educação, diretores e professores dessa etapa.

Questionário eletrônico – Desde o dia 13 de outubro, os questionários, em formato eletrônico, estão sendo aplicados para dirigentes municipais de Educação, diretores de escolas de educação básica e professores da educação infantil. O formulário ficará disponível até 23 de dezembro. Os links para o preenchimento do instrumento foram enviados para os responsáveis por e-mail.

Agendamento – Entre 18 de outubro e 5 de novembro, o Inep realizará o agendamento da aplicação dos testes cognitivos e questionários em papel para professores e alunos das escolas participantes. O contato será feito pela Fundação Cesgranrio, empresa especializada contratada pelo Inep para aplicação do Saeb.

Saeb – O Sistema de Avaliação da Educação Básica é um conjunto de avaliações em larga escala que permite realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de aspectos da qualidade educacional. A avaliação é composta por testes cognitivos e questionários, aplicados a cada dois anos em escolas da rede pública, e em uma amostra da rede privada

O Saeb permite que as escolas e as redes estaduais e municipais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do ensino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o aprimoramento de políticas educacionais.

Confira a Cartilha Saeb 2021

Acesse o Sistema Saeb

Saiba mais sobre o Saeb

Com informações do INEP