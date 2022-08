Puskás? Garoto de 12 anos dá três chapéus e faz golaço em MG: ‘Sonho’

Um garoto de 12 anos viralizou nas redes sociais após chapelar três adversários e marcar um golaço em jogo disputado pelo Esporte Clube União, de Bela Vista de Minas, no campo do Comercial de Nova Era. O vídeo foi divulgado pela página Nas Gerais nessa segunda-feira (8) e tomou proporções nacionais.

O gol foi marcado por Davi Luiz Gomes em jogo da Copa Regional Sub-12, disputado no domingo, pelo Esporte Clube União. No lance, ele recebe a bola após um lateral cobrado na ponta esquerda, domina de peito, dá três chapéus sem deixar a bola cair e finaliza em um voleio sem pulo, entre o goleiro e a trave direita. Veja!

Em contato com o Superesportes, o garoto comentou a repercussão nas redes sociais, disse que achou uma jogada ‘normal’ no momento e falou sobre o sonho de se tornar jogador profissional.

“Na hora, quando dei o primeiro chapéu, já pensei no outro, já veio o outro, embolando tudo. Não sabia que estava sendo gravado, fiquei torcendo. Foi a mãe de um colega meu que gravou. Achei que tivesse sido um gol normal, mas depois que eu vi, falei, ‘agora vai’. Tenho o sonho de ser jogador, em busca de chegar no topo”, comemorou o menino.

Apesar do golaço, o União empatou em 2 a 2 com o Comercial. Davi joga pelo time de Bela Vista apenas nos fins de semana. Como mora em Rio Piracicaba, ele atua diariamente pelo Beira-Rio.

Mãe de Davi, Isidia Rosana Gomes conta que a ficha ainda está caindo. Ela diz que não tinha noção do tamanho da repercussão e comenta a paixão do filho pelo esporte.

“Estamos sempre acompanhando, eu ou o pai, às vezes a mãe do coleguinha quando não podemos. Tem vez que vai até a pé daqui ao campo, de bicicleta. Meu marido não tem sábado, é só acompanhar o Davi para treino, jogo. É o sonho dele. Desde pequeno já ficava com a bola, até foi crescendo. Minhas coisas em casa começaram a ser quebradas, aí eu disse, ‘tem que levar esse menino para o campo, aqui não tem espaço'”, disse.

Isidia revela que Davi sonha se tornar profissional, e o garoto ora por isso todos os dias. Ela também comemora a repercussão do lance e deixa o futuro nas mãos de Deus.

“Começamos a levar ele, e a paixão foi só aumentando. É o sonho dele, a oração toda noite. O pedido dele é se tornar jogador profissional. Estamos muito felizes, e pés no chão. Se for da vontade de Deus, que ele aja da melhor forma. Se tiver que ser, será”, comemora Isidia.

O vídeo do golaço compartilhado pelo Nas Gerais já tem quase 2 mil compartilhamentos e 13 mil curtidas no Twitter em cerca de 15 horas desde a postagem. Em tom de brincadeira, vários internautas sugeriram que o gol concorresse ao Puskás, prêmio concedido pela Fifa ao mais bonito de cada ano.

Com um dia de ‘fama’, Davi acompanha nas redes sociais e fala em ter os pés no chão. “Estou (acompanhando a repercussão). Um sonho realizado. Foi o meu primeiro golaço. Agora é colocar os pés no chão, porque sabia que iriam falar”, comemorou Davi, que se inspira em Neymar e Ronaldo para se tornar profissional.