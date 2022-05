Quadrilha é presa em SP por furtar celulares e roubar valores por PIX

A polícia civil de São Paulo junto com a guarda civil metropolitana cumpriu 24 mandados de prisão nesta quarta-feira (04) contra uma quadrilha de falsos entregadores suspeitos de roubar e furtar celulares.

A operação aconteceu no bairro Santa Efigênia, no centro da capital paulista. Junto com os criminosos foram encontrados celulares e outros itens. Os falsos entregadores deixavam os celulares com receptadores que aguardavam dentro de prédios da região.

O delegado geral da polícia civil, Nico Gonçalves informou que após meses de busca, os investigadores conseguiram encontrar um criminoso que efetuava transferências por PIX de celulares roubados e convertia os recursos em criptomoedas em pouco tempo.

A operação mobilizou mais de 60 agentes da polícia civil além de 8 batalhões da Guarda Civil Metropolitana. O balanço total dessa operação, com números de apreensões de celulares e de outros itens vai ser divulgado mais tarde.

Segurança São Paulo Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Nelson Lin – Repórter da Rádio Nacional roubo celulares PIX quadrilha Sequestro 97:00