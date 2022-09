Quais são os times dos membros da Família Real da Inglaterra?

Ao longo dos anos, os membros da Família Real da Inglaterra estiveram relacionados, de diferentes maneiras e intensidades, ao futebol. Nos bastidores do esporte, sempre houve, inclusive, rumores de que determinados jogadores e/ou treinadores influenciaram os nobres nas escolhas dos times do coração. Mas quais são esses clubes? Descubra a seguir.

Falecida nesta quinta-feira (8/9), a rainha Elizabeth II tinha seu nome especulado, há alguns anos, como torcedora do West Ham. Ela sempre se mostrava neutra neste quesito, mas histórias dão conta de que Elizabeth era uma grande admiradora do clube na década de 1960.

De toda forma, também há os que acreditam que a rainha era torcedora do Arsenal. O boato ganhou maiores proporções após um evento em que o técnico Arsène Wenger esteve presente no Castelo de Buckingham, em 2007.

Em 2012, foi revelado que o príncipe Charles é torcedor do Burnley. Após a divulgação, o membro da Família Real recebeu um ticket VIP do clube para assistir aos jogos.

O príncipe William, Duque de Cambridge, é, talvez, o membro da Família Real com relação mais estreita com o futebol. Ele é torcedor fanático do Aston Villa e já foi muitas vezes ao Villa Park desde que foi apresentado ao estádio, ainda quando criança. William sempre comparece às finais da Copa da Inglaterra e é presidente da FA (Football Association) desde 2006.

Por sua vez, o príncipe Harry é mais discreto na relação com o futebol e costuma ser visto apenas em jogos da seleção da Inglaterra ou nas finais de copas do país. Ainda assim, enquanto liderava um serviço social na Nova Zelândia, declarou: “Grande parte da Família Real torce para o Arsenal”.

Kate Middleton, Duquesa de Cambridge, é torcedora do Chelsea. A informação foi revelada durante um evento em 2015.