A nova edição da Copa do Mundo será disputada entre os dias 20 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. A Brasileira divide o Grupo G da primeira fase com Sérvia, Camarões e Suíça.

Caso avance às oitavas, o Brasil enfrentará alguma equipe do Grupo H, que é composto por Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Se avançar em primeiro lugar, o adversário será o segundo colocado dessa chave. Já se passar em segundo, o rival será o primeiro colocado.