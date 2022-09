Quais serão os horários dos jogos da Copa do Mundo do Catar? Saiba detalhes

Estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. O torneio de seleções mais importante do planeta começa em 20 de novembro. Mas em que horários serão disputados os jogos? As primeiras duas rodadas da Copa terão jogos disputados em quatro horários. São eles: 7h, 10h, 13h e 16h (todos horários de Brasília). O público brasileiro terá que acordar cedo em muitos jogos porque o Catar está seis horas à frente do horário de Brasília.

Terceira e quarta rodadas da fase de grupos

A partir da terceira rodada da fase de grupos, ainda serão realizados quatro jogos por dia, mas em apenas dois horários: 12h e 16h (de Brasília). Desse modo, os confrontos do mesmo grupo acontecerão ao mesmo tempo. Mata-matas

As oitavas e as quartas de final terão seus jogos disputados às 12h e às 16h (de Brasília). Mas, diferentemente da fase de grupos, apenas duas partidas serão disputadas por dia.

Os jogos das semifinais estão marcados para os dias 13 e 14 de dezembro às 16h (de Brasília). Enquanto isso, a finalíssima está marcada para o dia 18, às 12h. A disputa pelo terceiro lugar está prevista para o dia 17, também às 12h.

Jogos da Seleção na fase de grupos

A Seleção Brasileira está no grupo G da Copa do Mundo. Na primeira fase do torneio, o Brasil disputará vaga para as oitavas de final com a Sérvia, a Suíça e Camarões.

24/11 (quarta-feira) – 16h – Brasil x Sérvia, no Lusail Stadium

28/11 (segunda-feira) – 13h – Brasil x Suíça, Stadium 974 (Porto de Doha)

2/12 (sexta-feira) – 16h – Camarões x Brasil, Lusail Stadium

Grupos da Copa do Mundo

A Fifa definiu em primeiro de abril, através de um sorteio, os grupos para a disputa da Copa do Mundo de 2022.

As equipes foram divididas em quatro potes de oito times cada, de acordo com o a posição de cada uma das Seleções no ranking da Fifa, divulgado no dia 31 de março. O último pote teve três vagas reservadas para os dois vencedores dos play-offs intercontinentais, que foram Austrália e Costa Rica, e o vencedor do play-off da Europa, o País de Gales.

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

País de Gales

Grupo C

Argentina

Arábia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Austrália

Dinamarca

Tunísia

Grupo E

Espanha

Costa Rica

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Marrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia do Sul

Tabela da fase de grupos

20/11 (domingo)

13h Catar x Equador

21/11 (segunda-feira)

10h Inglaterra x Irã

13h Senegal x Holanda

16h Estados Unidos x País de Gales

22/11 (terça-feira)

7h Argentina x Arábia Saudita

10h Dinamarca x Tunísia

13h México x Polônia

16h França x Austrália

23/11 (quarta-feira)

7h Marrocos x Croácia

10h Alemanha x Japão

13h Espanha x Costa Rica

16h Bélgica x Canadá

24/11 (quinta-feira)

7h Suíça x Camarões

10h Uruguai x Coreia do Sul

13h Portugal x Gana

16h Brasil x Sérvia

25/11 (sexta-feira)

7h País de Gales x Irã

10h Catar x Senegal

13h Holanda x Equador

16h Inglaterra x Estados Unidos

26/11 (sábado)



7h Tunísia x Austrália

10h Polônia x Arábia Saudita 13h França x Dinamarca

16hArgentina x México

27/11 (domingo)



7h Japão x Costa Rica

10h Bélgica x Marrocos

13h Croácia x Canadá

16h Espanha x Alemanha

28/11 (segunda-feira)

7h Camarões x Sérvia

10h Coreia do Sul x Gana

13h Brasil x Suíça

16h Portugal x Uruguai

29/11 (terça-feira)

12h Holanda x Catar

12h Equador x Senegal

16h País de Gales x Inglaterra

16h Irã x Estados Unidos

30/11 (quarta-feira)

12h Tunísia x França

12h Austrália x Dinamarca

16h Polônia x Argentina

16h Arábia Saudita x México

1º/12 (quinta-feira)

12h Croácia x Bélgica

12h Canadá x Marrocos

16h Japão x Espanha

16h Costa Rica x Alemanha

2/12 (sexta-feira)

12h Coreia do Sul x Portugal

12h Gana x Uruguai

16h Camarões x Brasil

16h Sérvia x Suíça