Qual música não pode faltar no show da Camila Cabello? Cantora pede ajuda para montar sua setlist do Rock in Rio

Parece que não são só os fãs de Camila Cabello que estão ansiosos para seu show no Rock in Rio. Nesta terça-feira (09), através do seu perfil do twitter, a cantora perguntou aos seus fãs brasileiros qual música deve fazer cover ou dançar durante seu show.

+ Brasil fica de fora da turnê mundial do BLACKPINK

As respostas ao tweet de Camila foram das mais variadas. Dentre as sugestões, destacaram-se “Sentadona”, de Luisa Sonza, “Vermelho”, de Gloria Groove, e “Envolver, de Anitta. Além de sugestões de covers, a publicação também rendeu muita conversa sobre a setlist do show da cantora. Os fãs aproveitaram o espaço para citar as canções que não podem ficar de fora, como shameless, used to this, havana, señorita, my oh my, hasta los dientes e this love.

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2 a 4 e 8 a 11 de setembro. Camila se apresenta no dia 9, quando também sobem ao palco Djavan, Bastille e a banda headliner Coldplay. A expectativa é grande para a volta do festival aos solos brasileiros, após um hiato causado pela pandemia.

ALÔ BRASIL VOCÊ PODE ME OUVIRqual música devo fazer cover ou dançar quando vejo vocês no Rock N Rio?

— camila (@Camila_Cabello) August 9, 2022

Camila Cabello assume namoro com CEO de APP de relacionamento A cantora Camila Cabello definitivamente virou a página da sua vida amorosa após o término com o cantor Shawn Mendes, seu amigo de longa data desde 2012. Os dois engataram um relacionamento em 2019. A estrela cubana apareceu neste domingo (08), andando de mãos dadas com o empresário Austin Kevetich.

O novo casal foi fotografado dando um beijo na bochecha dele durante um passeio nas ruas de Los Angeles, na Califórnia. Os rumores de um possível novo relacionamento da cantora estavam circulando pelas redes sociais desde o mês passado, quando os dois foram vistos caminhando pelas suas residências da Califórnia.

Camila Cabello e Austin Kevitch. (Foto: Reprodução / Instagram)

Confira as últimas notícias do mundo da música:

+ Rock in Rio 2022: festival abre venda de novo lote de ingressos; saiba como comprar

+ Zé Felipe é surpreendido ao ter show cancelado por motivo inesperado e choca fãs

+ Britney Spears e Elton John: o que os fãs podem esperar da parceria inédita dos cantores?