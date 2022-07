Quando e com quem o Atlético jogará nas quartas de final da Libertadores?

O Atlético venceu o Emelec por 1 a 0 nesta terça-feira (5), no Mineirão, e avançou às quartas de final da Copa Libertadores. Mas quem será o adversário e quando a equipe alvinegra volta a campo pela competição continental?

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) já definiu, por sorteio, o chaveamento rumo à sonhada final da Copa Libertadores. Classificado, o Galo vai enfrentar Palmeiras ou Cerro Porteño-PAR nas quartas.

A tendência é que o rival seja o time paulista, que venceu o jogo de ida, no Paraguai, por 3 a 0 . A partida de volta está marcada para esta quarta-feira, às 19h15, no Allianz Parque, em São Paulo. Os comandados do técnico Abel Ferreira podem perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, avançam.