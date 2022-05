Quando serão disputadas as oitavas de final da Copa Libertadores

As oitavas de final da Copa Libertadores têm datas marcadas. Os jogos de ida ocorrerão entre os dias 28 e 30 de junho, enquanto as partidas de volta serão realizadas entre os dias 5 e 7 de julho.

Representante mineiro, o Atlético enfrentará o Emelec nesta fase da competição. O confronto foi definido por meio de sorteio realizado na tarde desta sexta-feira (27), pela Conmebol, em Assunção, no Paraguai.

O Galo decidirá a vaga nas quartas de final em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte. O primeiro jogo será realizado no Equador. Não há mais o critério do gol qualificado no mata-mata da Libertadores.

Quem avançar entre Atlético e Emelec enfrentará Palmeiras ou Cerro Porteño, do Paraguai, nas quartas de final.

Como de praxe, os times que terminaram na primeira colocação de seus grupos ficaram no pote 1, enquanto os que ficaram na segunda posição foram posicionados no pote 2. O sorteio colocou frente a frente equipes de potes diferentes.

Os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores: