Quarta edição da ExpoTech traz inovações e tecnologias nos setores de saneantes, cosméticos e tintas

As novas tecnologias e tendências de mercado voltadas para os segmentos de saneantes, cosméticos e tintas serão apresentadas a empresários da Bahia e de Sergipe na 4ª edição da ExpoTech Saneantes, Cosméticos & Tintas, feira focada em inovação e atualização da indústria, que acontece nos dias 18 e 19 de julho, no Senai Cimatec, em Salvador.

A feira tem como objetivo apresentar as novidades do setor às indústrias da Bahia e Sergipe, especialmente as de micro, pequeno e médio portes, visando apoiar o desenvolvimento da indústria local. Neste ano, o evento vai contar com a participação de 54 expositores, entre fornecedores de matérias primas e serviços. A maior parte deles são empresas do eixo sul-sudeste, que vão apresentar seus portfólios e tecnologias, buscando a aproximação comercial com as indústrias locais.

Promovida pelo Saneantes da Bahia, instituição que representa as Indústrias de Sabões, Detergentes, produtos de Limpeza em Geral, Aditivos de uso Industrial e Velas na Bahia, e pelo Sindcosmetic, que representa a Indústria de Cosméticos e Perfumaria do Estado, a ExpoTech conta com apoio da Fieb, Senai Cimatec e Banco do Nordeste.

Os interessados em participar da feira devem efetuar a inscrição no site da ExpoTech (expotechbahia.com.br).

Serviço:

O quê: ExpoTech Saneantes, Cosméticos & Tintas

Quando: 18 e 19 de julho 2022

Onde: Senai Cimatec – Av. Orlando Gomes, 1845 – Piatã, Salvador – BA, 41650-010