Quase 60% dos acordos trabalhistas não superaram a inflação em junho

A média de reajustes salariais, no mês de junho, acompanhou o mesmo percentual da inflação acumulada no ano, em torno de 11%. Isso significa que, no geral, não houve ganho real. Essa e outras informações sobre negociações coletivas de reajuste salarial, perfil de contratados no país, indicadores do mercado de trabalho e pesquisa salarial, estão disponíveis todo mês na internet, na plataforma Salariômetro, da Fipe – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.

Criada há dez anos, a ferramenta pode ajudar na pesquisa de quem está à procura de emprego e quer consultar o salário no mercado de trabalho. De acordo com o coordenador do Salariômetro e também Professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, Hélio Zylberstajn, o boletim de julho, referente ao mês anterior, aponta que mais de 40% dos acordos trabalhistas conseguiram superar a inflação, no reajuste salarial, o chamado INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

Hélio Zylberstajn ainda destaca outra dificuldade dos trabalhadores: negociar os benefícios trabalhistas. A comparação foi feita entre o primeiro semestre deste ano e o primeiro do ano passado.

Mas o especialista se diz otimista em relação a este segundo semestre de 2022. A expetativa é de que a inflação deixe os dois dígitos e encerre o ano em torno dos 7% e isso amenize a situação dos trabalhadores, na hora de negociar os reajustes.

Outra informação que o Salariômetro de junho traz é que os salários pagos no mês passado foram, em média, de R$ 1.634, valor 34% acima do salário mínimo.

A plataforma na internet pode ser acessada no endereço: salariometro.fipe.org.br

Com produção de Michelle Moreira

Economia Brasília Nádia Faggiani / Guilherme Strozi Sayonara Moreno – Repórter da Rádio Nacional Acordo Salarial Inflação trabalhadores Poder de Compra 179:00