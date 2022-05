Quase 60% dos brasileiros pretende presentear no dias dos namorados

O Dia dos Namorados deste vai ser mais romântico. É que quase 60% dos brasileiros pretende presentear o parceiro no dia 12 de junho. Isso é o que aponta um levantamento feito pela CNDL – Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil.

Para este ano, a expectativa é de que sejam injetados cerca de R$ 18 bilhões na economia, valor próximo ao de 2021. 56% dos consumidores garantem que devem comprar um único presente, enquanto 31% pretendem adquirir dois itens.

Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL, ressalta que esses números são motivo de comemoração, já que o país enfrenta uma crise econômica importante.

Roupas, cosméticos, perfumes e calçados são os queridinhos deste ano. A pesquisa mostra que os consumidores vão gastar em média R$ 196 com esses presentes. Nas classes A e B esse valor aumenta para R$ 234. As vendas por cartão crédito parcelado lideram a lista, em seguida cartão de crédito à vista e, por fim, cartão de débito. 34% das pessoas pretendem gastar mais este ano do que no ano passado, seja comprando um presente melhor ou até mesmo por conta do reajuste dos preços dos produtos.

Sakamoto destaca que, além dos presentes, muitas pessoas acabam comprando roupas e acessórios para usar no dia da comemoração e investindo em restaurantes e hotéis, o que aquece ainda mais o comércio.

Para a pesquisa foram entrevistados consumidores das 27 capitais brasileiras, homens e mulheres, com idade igual ou maior a 18 anos, de todas as classes econômicas.

Economia Brasília Sâmia Mendes – GT Passos Beatriz Albuquerque – Repórter da Rádio Nacional economia Dias dos Namorados compras comércio 2:14