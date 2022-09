Quase um BBB: ex-affair de Arthur Aguiar fatura 1 milhão com OnlyFans

Aricia Silva faturou, em um pouco menos de um ano, o valor de R$ 1 milhão com sua página no OnlyFans. A influencer entregou o valor durante uma participação no podcast Horóscopo da Band, com André Mantovanni.

De acordo com a atriz, foi uma das melhores decisões que ela já tomou.

“Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Abri a página há 1 ano e dois meses. Ganha muito dinheiro, mas tem todo talento criativo, é muito diferente. Sempre tive muita experiência no audiovisual, faço campanhas e publicidades desde os 15 anos”, afirmou.

Além de alimentar seu próprio perfil, a atriz — que está no ar em Nóis na Firma, da Band — anunciou que está abrindo uma agência para cuidar do perfil de mulheres que também queriam ganhar dinheiro com a plataforma adulta.

Para Aricia, o objetivo é, com suas clientes, dobrar a meta de faturamento que teve com seu próprio OnlyFans. “Pretendo que minhas agenciadas façam R$1 milhão por mês”, disse a modelo, que faturou a quantia em 10 meses.

