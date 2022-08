Quatro candidatos ao GDF fazem campanha em Sobradinho. Veja agendas

Candidatos ao governo do Distrito Federal cumpriram agenda em diversas regiões administrativas neste sábado (27/8). Quatro deles marcaram presença em Sobradinho, desde as primeiras horas do dia. Desde 16 de agosto, 12 dos postulantes à cadeira do Buriti estão em campanha pelas ruas da capital federal a fim de angariar eleitores para o pleito de 2022.

A reportagem está cobrindo os seis candidatos mais bem pontuados nas pesquisas Metrópoles/Idea.

Ibaneis Rocha (MDB) Ibaneis Rocha (MDB) iniciou a manhã na Capela de São Bento, em Sobradinho II, em um café da manhã com apoiadores. O compromisso contou com a presença de Rafael Prudente (MDB), candidato a deputado federal, e Simone Magalhães (PMN), que concorre a distrital. “Criamos diversos programas sociais para atender à população. Qualquer canto que você vá no DF tem obras desse governo. É o ideal? Não. Tem muito o que melhorar ainda”, destacou Ibaneis.

O candidato à reeleição, depois, seguiu para Samambaia, onde participou de uma carreata e de um adesivaço. No fim do dia, o governador esteve nos eventos de lançamento da campanha dos candidatos a distrital Hermeto (MDB) e Jaqueline Silva (Agir) e na inauguração do comitê do candidato de Daniel Castro (PP), também postulante à Câmara Legislativa do DF.

Leila Barros (PDT) Pela manhã, a candidata ao governo do DF pelo PDT, Leila do Vôlei, se reuniu com lideranças femininas, também em Sobradinho II e, em seguida, conversou com comerciantes nas ruas da cidade ao lado do candidato a vice, Guilherme Campello (PDT).

“Estou conversando com a população, ouvindo as demandas, que sempre caem em torno da saúde, a questão da expectativa em relação a melhorar a mobilidade, e a expansão do metrô da W3 Norte, com conexão ao monotrilho para a região. As pessoas estão gostando muito dessa nossa sugestão. As mulheres [estão] pedindo creche e ensino técnico. Então, estamos focando em ouvir essas demandas, que vão muito ao encontro com a nossa proposta”, comentou a candidata. À tarde, Leila participou de reuniões com apoiadores em Planaltina e no Núcleo Rural Café Sem Troco, Paranoá.

Leandro Grass (PV) Leandro Grass começou a agenda em um encontro com ambientalistas na Central Única dos Trabalhadores, no Plano Piloto. Em seguida, se reuniu com a candidata ao Senado pelo PT, Rosilene, numa conversa sobre educação, na Asa Norte. Fechando os compromissos no Plano Piloto, participou do lançamento de Comitê Esperança do Meio da Asa Norte. Depois, seguiu para um almoço na comunidade do Capão da Erva, em Sobradinho.

Mais tarde, o candidato cumpriu diversas agendas pelo Paranoá, conversando com comerciantes, lideranças da cultura, professores, cooperativas e movimentos sociais. Fechou a noite em uma festa agostina no Assentamento Por do Sol, na DF 330.

Izalci Lucas (PSDB) O candidato Izalci também fez campanha em Sobradinho, onde participou de uma entrevista à rádio Alternativa FM. Em seguida, no Parque dos Dinossauros, falou com moradores da região e com representantes de diversos segmentos, como corretores de imóveis, professores, advogados, e profissionais da área da saúde.

Posteriormente, em Sobradinho II, continuou em conversas com a população e ouviu reclamações sobre problemas na saúde. Um dos moradores relatou que precisou de atendimento quando teve Covid-19 e teve de recorrer a um hospital particular. O postulante ao Buriti destacou a importância de criar políticas públicas nas áreas de educação, habitação, saúde, segurança e ação social para enfrentar a situação de abandono. Na parte da tarde, participou de um almoço no Assentamento Monteiro Lobato, próximo a Planaltina e se reuniu com lideranças de diversos setores de Sobradinho I, II e Fercal.

Paulo Octávio (PSD) O sábado de Paulo Octávio começou em um café da manhã na Panebras, empresa de exportação de pães, no Gama, ao lado do candidato a vice-governador na chapa, Felipe Belmonte (PSC), e de seu filho, candidato a deputado federal, André Kubitscheck (PSD). De lá, seguiu para o evento de lançamento da candidatura a distrital Dr. Lucimir (PSD).

Ainda no Gama, o candidato participou de uma cerimônia de graduação de atletas de kickBoxing, no Setor Oeste. À tarde, almoçou com o assessor financeiro do Atacadão Dia a Dia e foi a um encontro com apoiadores no Mercadinho Estrelinha, no Núcleo Rural Casa Grande. Paulo Octávio encerrou o dia com uma visita ao comércio local da Ponte Alta.

Keka Bagno (PSol) A candidata do PSol ao Buriti, Keka Bagno, percorreu as ruas de Planaltina em busca de votos e conversou com moradores e comerciantes na feira da cidade, expondo suas propostas. No almoço, visitou as mulheres da Cozinha Solidária de Planaltina.

Depois, participou do lançamento do comitê da candidata a deputada federal Dani Sanches (PSol), na Ceilândia Sul, e seguiu para um ensaio com a Fanfarra Maluvidas, na Galeria dos Estados. Neste sábado, Bagno também gravou para o programa do PSol, e esteve em bares da Asa Norte e no Festival Urgente, no Setor Comercial Sul.

