Quatro homens são presos durante festa de aniversário em chácara no norte da Bahia

Quatro homens foram presos durante uma festa de aniversário realizada na madrugada desta quarta-feira (15) em Juazeiro, no norte da Bahia. Entre os detidos estavam o aniversariante, acusado de dois homicídios, um ex-policial militar, um homem com tornozeleira eletrônica e um outro que tentou evitar o flagrante se desfazendo de uma arma de fogo. Além das prisões, quatro pistolas e um revólver foram apreendidos com os suspeitos.

Equipes da 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Juazeiro), das Delegacias de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e de Homicídio (DH), das Rondas Especiais (Rondesp) Norte e da 75ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) chegaram até o evento localizado em uma chácara, após investigações de que um dos alvos da operação estaria lá.

De acordo com o comandante da 75ªCIPM, major Ederson da Silva Cirne, quando as guarnições chegaram havia cerca de 80 convidados no espaço aguardando o início da apresentação de um banda de pagode. “Realizamos as buscas e, durante a ação, encontramos os quatro homens armados. Conforme a informação que recebemos, o ex-policial foi expulso da instituição por envolvimento com crime de extorsão mediante sequestro”, disse o militar.

A coordenadora da 17ª Coorpin, delegada Lígia Nunes de Sá, informou que o principal alvo da ação integrada foi o aniversariante, que além de ser acusado de dois homicídios, tem passagem por tráfico de drogas e é suspeito de continuar atuando no comércio de entorpecente da cidade.

“Os outros flagrados com armas eram apenas participantes do evento, não faziam parte da investigação. Todos foram autuados por porte ilegal de arma, sendo que o ex-militar também responderá por uso de documento falso”, disse a delegada, acrescentando que o quarteto foi levado para o presídio de Juazeiro.

Na ação foram apreendidos três pistolas calibres 380, uma pistola calibre 765, um revólver calibre 38 e 89 munições.