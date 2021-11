Quatro pessoas morrem em grave acidente na BR-101

Destaque



Publicado em 12 de nov de 2021 e atualizado às 19:19

Quatro pessoas morreram num grave acidente ocorrido na rodovia BR-101, durante a tarde desta sexta-feira (12) de novembro, no município de Itagimirim.

Uma ultrapassagem malsucedida terminou com a colisão frontal de dois veículos.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), relatou que um veículo de modelo Hyundai Ix35, tentou uma ultrapassagem em local proibido e atingiu o carro que vinha em sentido contrário. Ambos veículos eram ocupados por 05 pessoas.

Todas as vítimas fatais eram do carro atingido. Os ocupantes do Hyundai Ix35, dois tiveram ferimentos leves e um hospitalizado em estado grave numa unidade de saúde em Porto Seguro.

As vítimas ainda sem identificação confirmada, saíram do município de Macaúba e destinavam para a cidade de Porto Seguro.

O trânsito no local ficou bloqueado por longo período, pois as vítimas fatais ficaram encarceradas nos destroços dos veículos.

