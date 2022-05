Quatro treinos para ganhar massa muscular e melhorar a imunidade

Treino para ganhar massa muscular e atividades físicas aeróbicas são grandes aliados da saúde. Aumentar a massa magra do corpo, além de promover estética e condicionamento, é fundamental para colocar o sistema imunológico em dia, assim como aumentar a resistência respiratória através de exercícios aeróbicos pode contribuir para a prevenção de inúmeras doenças.

Motivos para sair do sedentarismo não faltam. E para auxiliar as pessoas que querem fortalecer a saúde e, ainda por cima, conquistar um físico saudável e estético, separamos algumas atividades fundamentais para alcançar esses objetivos.

De acordo com o profissional de educação física Altino Andrade, os melhores treinos para ganhar massa muscular são aqueles que envolvem mais força e menos repetições. A ideia é apostar em intensidade, não em duração. Portanto, treinos rápidos e puxados são os mais indicados. “A carga certa para cada pessoa é aquela que permite que ao final da última repetição a sensação de missão cumprida venha, literalmente, sem sobrecarregar”, conta.

Treinos para ganhar massa muscular e melhorar a imunidade

1) Musculação

A musculação é a atividade número 1 quando nos referimos ao ganho de massa muscular. Portanto, nada mais justo do que começar a lista com ela. A grande dica aqui é respeitar os limites do seu corpo. Algumas pessoas costumam ter dúvidas sobre qual é o número ideal de repetições em cada série. Mas, apenas um profissional de educação física saberá avaliar o atual momento do aluno e indicar o treino certo para aquele período.

