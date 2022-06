Que fase! Dupla com Zé Neto, Cristiano testa positivo para Covid-19

Após Zé Neto quebrar três costelas e precisar se afastar dos palcos, agora foi a vez de Cristiano receber uma notícia nada animadora sobre seu estado de saúde: o resultado positivo para Covid-19. Desde o acidente de Zé Neto, a assessoria de imprensa da dupla já havia informado que os shows marcados entre os dias 3 e 16 de junho haviam sido cancelados.

Apesar de estar assintomático, Cristiano precisou fazer o teste para o coronavírus após ter contato com um familiar que adquiriu o vírus. O encontro aconteceu no último final e nesta quarta-feira, teve o resultado positivo, que foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor.



Saiba quantos shows de Zé Neto & Cristiano foram cancelados após doença Zé Neto e Cristiano

Seu irmão e dupla, Zé Neto, também não passa por uma fase fácil, muito pelo contrário, lida com a difícil recuperação de três costelas fraturadas. Com uma rotina que envolve doses de medicamentos como Tramal (remédio que contém tramadol em sua composição – uma forte substância analgésica que age no sistema nervoso central e que é indicada para o alívio de dores de intensidade moderada a grave) em um intervalo de seis em seis horas e também morfina, substância a qual ele já foi medicado duas vezes somente nesta semana.

“Eu estava treinando boxe e comecei a sentir dores, mas na hora não percebi que era algo ‘maior’ pois estava com o sangue quente, né? Mas fui ao médico e como respondi ao médico que a dor estava suportável, não fizeram raio-X. Mas piorou e resolvi voltar para fazer o exame. E então descobriram essas fraturas. Quebraram três costelas, de um jeito que poderia perfurar o meu pulmão se eu não ficasse quieto”, contou Zé Neto à coluna, na última semana, horas após o acidente.

