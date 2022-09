Que gafe! Durante o Miss Goiás 2022, apresentador entrega faixa para a candidata errada

A modelo Ana Lívia Diniz, viralizou nas redes sociais ao compartilhar um vídeo do constrangimento que ela passou durante o concurso Miss Goiás 2022. O apresentador fez a entrega da faixa de campeã para a candidata errada e precisou retirar logo depois, como a gafe que aconteceu com a Miss Colômbia, no concurso Miss Universo 2015.

“A vergonha que passei ontem. Fica aqui minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante pra quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar.”, afirmou Ana na legenda da publicação.

“Sorte que me preparei psicologicamente, sei muito bem quem sou e me mantive forte, sei que dei o meu melhor em todo o concurso mas qualquer menina que teria um psicológico mais abalado ficaria extremamente mal, triste, frustrada. Mas sigo meu caminho, como disse, pedi a Deus que fizesse o melhor pro meu caminho e se Ele quis assim, eu confio, Ele sabe de todas as coisas. E a todos vocês que me apoiaram, meu muito obrigada!”, finalizou seu desabafo na rede.

Ana Lívia descreveu sua reação ao tirarem a faixa Nos stories de seu perfil do Instagram, Ana Lívia deu mais detalhes do acontecimento, ela representou a cidade de Santa Helena de Goiás e explicou que o concurso tinha três categorias, Miss Goiás, Miss Goiás Terra e Miss Goiás Globo.

“Infelizmente faltou organização, por mais que erros aconteçam, não é o momento de errar. Eu queria sair correndo, mas nem tive reação, nem nada”, afirmou a modelo que conquistou o terceiro lugar.

