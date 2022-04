Queda de casos de Covid gera expectativa positiva para hotéis

O avanço da vacinação contra a Covid-19 e a redução de casos e mortes pela doença trazem uma perspectiva positiva para os setores hoteleiro e de turismo. Após a explosão de casos da Ômicron em pleno verão brasileiro, que culminou inclusive na suspensão da temporada de cruzeiros no país, os hotéis voltaram a pensar em estratégias para a atração de turistas após o fim do verão.Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis – Bahia (ABIH-BA), Luciano Lopes, os resultados obtidos pelo setor em março já superaram os números do mesmo período de 2021. Ele prevê um crescimento na procura por hotéis até o fim do ano e destaca que o aumento no fluxo de turistas tem relação direta com a redução nos casos de Covid-19 e na taxa de ocupação dos leitos de UTI.”A expectativa é que, após o verão, com a possível liberação das máscaras e o retorno pleno das atividades econômicas, a gente tenha resultados melhores do que foi em 2021. E já chegando ao fim do ano, há uma possibilidade de termos ocupações nos hotéis similares ao que era o período antes da pandemia. Ainda é um ano muito desafiador, a gente espera que não volte nenhuma onda de Covid e não haja aumento de casos, para que possa ter um ano sem nenhum tipo de interrupção”, afirma.Um dos empreendimentos hoteleiros que retomoou ações de atração de turistas foi o Grand Palladium Imbassaí, localizado no litoral norte baiano. O resort aproveitou o momento para retomar a comemoração do aniversário de 10 anos, que estava prevista para 2020 e teve de ser adiada em função da pandemia.

A programação começa neste sábado, 2, com o show da cantora Daniela Mercury, exclusivo para os hóspedes, e segue com atividades durante o ano, nas áreas de esportes, gastronomia e saúde. Entre elas, estão as semanas fitness e de gastronomia, a clínica de futebol do Real Madrid voltada para adolescentes e outros eventos que vão até a festa de Réveillon realizada no local.

Segundo o diretor o resort, Paulo Fernandes, apesar da queda no número de casos de Covid-19, o momento ainda é de pandemia e, por isso, a programação será realizada em um formato adaptado aos protocolos vigentes.

“A gente queria trazer isso de uma forma mais compacta, mas com a visibilidade para o mercado, que vem com a expectativa de consolidação desse momento que todos nós merecemos. Ainda há um olhar de preocupação com a pandemia e não sabemos como serão os próximos dias, mas a gente entra com muito otimismo, querendo que esse momento seja superado e a gente possa vivenciar dias mais leves”, reflete.

Em relação a 2022, o diretor afirma que havia uma expectativa alta para o ano e, após a necessidade de retroceder nos primeiros meses, o final do primeiro trimestre já trouxe bons resultados.

“O ano todo de 2022 foi desenhado com uma expectativa muito positiva, que se confirmou logo em janeiro. Mas aí a gente teve essas notícias repentinas em relação a alguns decretos, uma fase maior de contaminação. Mas a gente viu que, na última semana de fevereiro, que coincidiu com o Carnaval, já houve uma retomada rápida, e março vem confirmando as previsões”, destaca.O presidente da ABIH-BA concorda que o início do ano já sofreu impacto negativo em função da disseminação da variante ômicron do coronavírus, mas reforça as perspectivas para o futuro. “A gente começou o verão bem mas, infelizmente, na terceira ou quarta semana de janeiro, viu que ocupação caiu em função do momento da ômicron em todo o país, e fevereiro também foi bastante impactado por isso. Mas, agora, vamos esperar a redução destes casos para ter perspectivas melhores”, conclui.