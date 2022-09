Queijos e chocolate: ladrão faz a limpa e deixa loja no DF no prejuízo

Um ladrão invadiu uma lanchonete em Taguatinga para roubar queijos, chocolates e pirulitos na noite desse domingo (11/9). A ação do bandido foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que fica na QSD 11 da região.

As imagens mostram o criminoso limpando as prateleiras do local. Na tentativa de pegar os itens, o ladrão quebrou a loja, de modo que a maior parte do prejuízo, estimado em R$ 4 mil, foi causado pelo quebra-quebra, e não pelos produtos roubados.

Veja o bandido em ação:

Segundo explica o dono do estabelecimento, o empresário Hugo Aidar, 28 anos, antes de entrar, o ladrão ainda tentou cortar a luz para não ser filmado e desligar o alarme da loja, o que não funcionou. O empreendedor reclama da falta de policiamento na região.

“Nos últimos meses aumentou muito o número de ocorrências na região, o que não é normal. Por ser muito grande, há regiões de Taguatinga que são inseguras, mas outras são muito seguras, é o caso da nossa região aqui, mas nos últimos tempos isso vem mudando”, pondera Hugo. “Espero que a polícia dê um pouco mais de atenção a essa região, [esse roubo] não é por acaso, antigamente tinha policia sempre, hoje em dia você não vê mais”, disse o empresário.

O dono da loja abriu boletim de ocorrência na 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul).

