Quem a campanha de Lula acha que “ganhou” o debate da Band

Coordenadores da campanha do ex-presidente Lula apontam, nos bastidores, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) como a “vencedora” do debate da TV Bandeirantes, na noite desse domingo (28/8).

Quarta colocada nas pesquisas, Tebet liderou os ataques ao presidente Jair Bolsonaro, com quem Lula evitou confronto direto no debate, o que o rendeu críticas ao petista por parte de seus próprios apoiadores.

Para integrantes da coordenação da campanha de Lula ouvidos pela coluna, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) “também foi bem” durante o confronto, mas “menos” que Simone Tebet.

Em relação a Lula, petistas avaliam que o ex-presidente nem ganhou, nem perdeu. A principal crítica é de que ele “foi mal” no embate com Bolsonaro sobre corrupção, no primeiro bloco do debate.

“Lula ficou no equilíbrio. Foi mal no início do embate da corrupção. Não foi tão enfático como foi no Jornal Nacional. Mas depois corrigiu”, disse um coordenador da campanha.

A avaliação é de que Lula “cresceu” quando mencionou beneficiados dos programas sociais criados nos governos petistas, ao responder a senadora Soraya Thronicke (União Brasil).

Para a campanha, Bolsonaro foi o “grande perdedor.” “Penso que Lula vai alterar pouco nos indecisos. Bolsonaro vai perder na repercussão”, resumiu à coluna um coordenador da campanha.

