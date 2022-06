Quem brincou com SP foi a dupla Doria-Garcia, rebate aliado de Haddad

Coordenador do programa de governo de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo paulista deste ano, o deputado estadual Emídio de Souza (PT) rebateu crítica aos petistas feita pelo governador Rodrigo Garcia (PSDB) em jantar com empresários nessa terça-feira (31/5).

“Quem brincou com São Paulo foi a dupla Doria-Rodrigo. Aumentou impostos durante a pandemia, retirou gratuidade dos idosos no transporte coletivo e sucateou a saúde pública. Verdade e respeito são fundamentais para uma boa campanha”, afirmou Emídio à coluna.

Como noticiou a coluna, em jantar com executivos do grupo Esfera Brasil, Garcia declarou que o objetivo de sua candidatura à reeleição será “preservar” as conquistas de São Paulo, estado que, segundo ele, não será “parque de diversões” de petistas ou da família Bolsonaro.



3 Cards_Galeria_de_Fotos (2) Enquanto partidos se organizam em busca de alianças e de federações partidárias, nomes da política brasileira já são dados como certos nas eleições de 2022

TSE/Divulgação

***eleições-sao-paulo-2022-1 Em São Paulo, maior colégio eleitoral do Brasil, já se fala em ao menos 10 pré-candidatos. Alguns já estão oficializados pelos partidos; outros, ainda não

Reprodução/ Governo de São Paulo

***Rodrigo-Garcia-eleições-2022 Rodrigo Garcia (PSDB) – O vice-governador de São Paulo foi escolhido em novembro de 2021 para concorrer ao governo do estado pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Fábio Vieira/Metrópoles



***Haddad-eleições-2022 Fernando Haddad (PT) – Empasse entre PT e PSB – que buscam a criação de uma federação partidária – para a disputa de São Paulo ainda deixa incógnita. Enquanto o ex-governador Márcio França afirma que disputará o comando do estado, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, defende a candidatura de Haddad

Rafaela Felicciano/Metrópoles



***Márcio-França-eleições-2022 Márcio França (PSB) – O ex-governador reafirmou que, “apesar das especulações”, segue como pré-candidato do partido ao governo de São Paulo. No Twitter, França fez post afirmando que tem “projeto para SP e muito apoio”

Fernanda Luz/Divulgação



***Vinícius-Poit-eleições-2022 Vinícius Poit (Novo) – O Partido Novo lançou o deputado como pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2022

Fábio Vieira/Metrópoles

***Abraham-Weintraub-eleições-2022 Abraham Weintraub – O ex-ministro da Educação tem sido cortejado por partidos que querem lançá-lo como candidato ao governo de São Paulo. Weintraub, no entanto, ainda não anunciou seus planos políticos

Andre Borges/Esp. Metrópoles

***Tarcísio-Freitas-eleições-2022 Tarcísio de Freitas (PL) – Bolsonaro confirmou Freitas na disputa pelo governo de São Paulo. O presidente disse que conversou com o ministro da Infraestrutura e ele topou disputar, neste ano, as eleições pelo PL, mesmo partido do presidente

Marcelo Camargo/Agência Brasil

***Felício-e-Paulo-Serra-eleições Felício Ramuth, prefeito de São José dos Campos, e Paulo Serra, prefeito de Santo André, são alguns dos nomes cotados para concorrer ao governo de São Paulo pelo PSD

Reprodução/ Instagram

****Foto-Altino-Junior-pre-candidato-governo-de-sao-paulo Altino Junior (PSTU)- O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado lançou o político como pré-candidato ao governo de São Paulo nas eleições de 2022

Foto: Sérgio Koei/PSTU

