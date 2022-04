Quem é o novo Louro José do ‘Mais Você’?

A aparição do “filho” de Louro José no “Mais Você” desta segunda-feira, 5, deixou o público curioso para descobrir a identidade do intérprete do novo papagaio. O personagem original, que foi criado pela própria Ana Maria Braga quando ainda era da Record TV, foi interpretado por mais de duas décadas por Tom Veiga, que morreu em novembro de 2020 após sofrer um AVC. A parceria de sucesso se consolidou na Globo e a perda do parceiro abalou a apresentadora, que considerava Tom e, consequentemente, Louro José, um filho. Em dezembro do ano passado, a colunista Cristina Padiglione, do jornal Folha de S.Paulo, divulgou que Ana Maria estava gravando programas piloto com possíveis substitutos de Tom e que o novo parceiro da artista apareceria em breve na atração matinal. Também foi divulgado na época que Ana Maria gostou da ideia do novo fantoche ser o “filho” de Louro José, pois enxergou isso como uma homenagem ao trabalho de Tom.

A primeira aparição do novo papagaio aconteceu nesta manhã, mas a Globo manteve o mistério e não divulgou nenhuma informação sobre quem está no comando do “neto” de Ana Maria. A apresentadora se emocionou quando viu o novo papagaio, que apareceu na recepção da emissora tentando entrar para falar com sua “avó”. No fim do “Mais Você”, Ana Maria conversou ao vivo sobre essa novidade com Fátima Bernardes no “Encontro” e deu a entender que ainda não sabe o que esperar dessa nova parceria. “Eu não sou de esconder emoções. O Tom, pra mim, depois 25 anos de convivência, é um filho meu mesmo. E agora já faz um ano e tanto que ele já foi e a gente sente falta da graça, enfim… ele é insubstituível. E agora tem esse papagainho. Quando ele chegou, achei que fosse me aguentar. Na verdade, é uma continuidade do talento extraordinário do meu amigo Tom. A gente vai continuar nessa busca, entender se é filho do Louro ou não, mas meu coração caiu do pedestal”, afirmou a apresentadora. A expectativa é que o novo papagaio volte a aparecer amanhã, quarta-feira, 6, no “Mais Você”.

