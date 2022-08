Quem foi exilado do Ilha Record? Dupla de participantes deixa a competição pelo prêmio de R$500 mil

A edição do “Ilha Record” desta quinta-feira (11) mostrou a dinâmica que levou Flávio Nakagima e Kaio Viana para o Exílio. Enquanto isso, a dupla Ste Viegas e Raphael Sander conseguiram sobreviver e poderão passar mais tempo lutando pelo prêmio de R$ 500 mil.

+ Pantanal: José Lucas perde casamento e quase acaba com sua vida

Assim que chegaram na área de provas, Kaio e Nakagima formaram dupla, e Ste se juntou com Raphael, como já havia sido definido na quarta-feira (10) durante a votação. Mariana Rios, apresentadora do reality, então, explicou como funcionaria a dinâmica que terminaria com a salvação de apenas uma dupla de competidores: “Leva a melhor a dupla que tiver um mix de habilidades: equilíbrio, velocidade e agilidade. O ajudante começa o desafio atrás das grades, para sair, ele precisa conduzir a chave que abre a cela através de um labirinto que fica do lado de fora. Depois de abrir o cadeado, o ajudante deve desatar os nós dos baldes. Os baldes estão numerados, devem ser usados sempre na ordem“, iniciou ela.

“Assim que chegar no outro lado, quem estiver como balde, sobe as escadas e despeja a água no recipiente. A cada balde despejado, a dupla deve alternar para buscar mais água. Quando o recipiente estiver cheio, ele vai hastear a bandeira, e quem fizer isso em primeiro, vence a disputa“, completou.

Ste e Raphael se deram bem e concluíram a atividade no menor tempo e por isso se salvaram da eliminação. A ex-MTV, por ter sido indicada pela votação da casa ao desafio, ganhou o privilégio de ser comandante de uma das equipes no ciclo da próxima semana.

Raphael e Ste venceram o desafio e voltam para a Vila! #DesafioNaIlha pic.twitter.com/sLADMH2gMM

— Ilha Record (@ilharecord) August 12, 2022

Kaio e Nakagima terão que se juntar a Jaciara Dias, Solange Gomes e Vitória Bellato na caverna do exílio. Antes de irem embora, os dois eliminados tiveram que dizer para quem deixariam seus pedaços de mapa do tesouro. “Eu vou dar o meu pedaço para a Ste“, anunciou o surfista. “Eu vou dar os meus dois para a Whendy“, disse o funkeiro. Confira como foi a prova:

Quem será que vence, hein? #DesafioNaIlha pic.twitter.com/ScYAPttNfp

— Ilha Record (@ilharecord) August 12, 2022

Ste vai ser uma das comandantes do próximo ciclo… #DesafioNaIlha pic.twitter.com/gjTePDn6mW

— Ilha Record (@ilharecord) August 12, 2022

Ilha Record 2: reality tem surto de candidíase Segundo informações divulgadas pelo colunista Adriel Marques, do site Em Off, uma das participantes do reality da record, Ste Viegas, afirmou que ela e outras integrantes do elenco acabaram pegando candidíase.

“Eu vou falar um bagulho. Todo mundo teve candidíase na porr* do programa. Eu tive candidíase, outras duas meninas tiveram e ninguém ficou chateada com isso. Não virou pauta na vida de nenhuma outra mulher. Porr*, candidíase é imunidade baixa car*lh*”, declarou ela ao portal.

A ex-De Férias com o Ex também fez questão de explicar que a doença não possui relação com falta de higiene. “Não tem nada a ver com sujeira ou falta de limpeza, tá ligado? Então isso, para mim, é irritante. Todo mundo fingindo estar com pena de uma situação, sendo que outras mulheres que ficaram com a porr* da candidíase não viraram pauta. O que é isso brother!”.

Para Ste, uma das coisas mais lhe irritou e incomodou foi a hipocrisia de algumas pessoas ao usarem a situação para jogar hate em sua rede social. “As pessoas estão se aproveitando de uma causa que não é nobre, entendeu? Tem muita hipocrisia. Eu estou cansada disso! Eu não acho legal, eu não sou a favor do hater”.

Leia mais sobre notícias da TV:

+ Final do reality de culinária do “Mais Você” premia confeiteiro com R$20 mil

+ Primeira Drag Queen reconhecida internacionalmente deve apresentar o “RuPaul’s Drag Race”

+ Ex-participantes de “A Fazenda” recebem cachê exorbitante para participar de reality show da MTV