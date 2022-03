Quem são os líderes da internet fixa em Itamaraju

Giro no Mundo



Publicado em 14 de mar de 2022

De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) os prestadores de pequeno porte (provedores) com cadastros ativos na referida agência possuem em janeiro/2022 um total 7.633 assinantes ativos em Itamaraju.

Em janeiro/2022 0s 7.633 assinantes itamarajuenses utilizaram uma das 4 tecnologias acima. Pela primeira vez a fibra óptica, a mais rápida tecnologia de infraestrutura para uso da internet, passou a ser dominante com 53% do mercado, essa migração destronou o cabo metálico a até então tecnologia dominante, a qual é limitada por sua elevada perda de potência do sinal devido a sua baixa imunidade a ruídos.

Tecnologia Qtde. de Assinantes Market Share (%) Satélite 119 1,56 Rádio 331 4,35 Cabo Metálico 3.112 40,91 Fibra Óptica 4.046 53,18 Total 7.608 100,00

Essa migração para fibra óptica tem resultado em adesão a velocidades superiores a 34 Mbps, que passou a ser a preferência de mais da metade dos assinantes (50,33%). Essa migração ocorreu principalmente entre os clientes do provedor DSTECH vice-líder do mercado que informou a ANATEL ter reduzido o número de clientes, com cujas velocidades variam entre 12 e 34 Mbps, de 1.293 para apenas 29. Tendo ainda somente 15 clientes com velocidades entre 2 e 12 Mbps, todos eles usando a tecnologia Rádio.

Velocidade Qtde de Assinantes Market Share (%) 0Kbps a 512Kbps 20 0,26 512kbps a 2Mbps 200 2,63 2Mbps a 12Mbps 3.265 42,92 12Mbps a 34Mbps 294 3,86 > 34Mbps 3.829 50,33 Total 7.608 100,00

Por sua vez a R&R WiFi, provedor líder do mercado em Itamaraju, continua usando como principal tecnologia o cabeamento metálico. Na R&R, dos 3.731 assinantes, 2.062 utilizam cabeamento metálico para ter acesso a velocidades que variam entre 2 e 12 Mbps. Aliás, isso é condizente com a velocidade máxima de 15 Mbps usualmente entre por essa limitada tecnologia. A título de comparação 92,9% dos clientes da Oi, que liderou o mercado até início de 2020, utilizam cabeamento metálico.

Segundo a ANATEL, os limites mínimos de velocidade da banda larga que o provedor tem por obrigação fornecer uma Taxa de Transmissão Média Mensal (download e upload) é de no mínimo 80% do valor contratado. Assim, caso o cliente contrate uma velocidade 100 Mbps o provedor deve SEMPRE fornecer uma velocidade média de 80 Mbps. Já a Taxa de Transmissão Instantânea (download e upload) é de no mínimo 40% do valor contratado.

Veja em https://www.itamarajunoticias.com.br/noticia/verifique-a-real-velocidade-de-sua-internet/ como verificar sua internet, por isso é importante realizar medições frequentes durante a semana, e se a internet entregada não obedecer os limites mínimos acima citados contactar imediatamente seu provedor anotando o número de protocolo, data e nome do atendente.

Caso o problema não se resolva, de posse desses dados, contacte a ANATEL através dos números 1331 e 1332 ou pelo aplicativo Anatel Consumidor disponível para Android e iOS.

Então, a velocidade entregue por seu provedor está obedecendo os limites mínimos definidos pela ANATEL?

Fonte: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/banda-larga-fixa