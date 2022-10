Quer aprender a fazer molho pesto? Veja essa receita e como servir

De origem italiana, o molho pesto é aquele verdinho feito de manjericão, queijo parmesão e azeite que aparece em várias receitas. Ele pode ser usado em massas, saladas, carnes e até em petiscos, provando o quão versátil seu uso é na cozinha. Já pensou em utilizá-lo nos seus pratos?

Dá para transformar qualquer refeição em um prato sofisticado usando essa receita fácil de molho pesto que fica pronta em somente 20 minutos e serve duas porções para você usar como preferir nas suas refeições.

Além de precisar de poucos ingredientes, o passo a passo é super simples e rápido. Buon appetito!

Ingredientes do molho pesto:

5g de alho (4 dentes)

60g de manjericão fresco (1/4 de xícara (chá) de folhas de manjericão)

60ml de azeite extravirgem (1/3 de xícara (chá))

60ml de óleo de milho (1/3 de xícara (chá))

20g de queijo parmesão ralado (2 colheres (sopa))

50g de pinhole (1 colher (sopa))

Sal a gosto

Tempo: 20min

Rendimento: 2

Dificuldade: fácil

Veja a receita completa e seu modo de preparo no site Guia da Cozinha, parceiro do Metrópoles

