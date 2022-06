O Governo do Distrito Federal (GDF) abriu, nesta terça-feira (7/6), inscrições para o programa de concessão de bolsas de estudo para cursos do Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF). Serão oferecidas 75 vagas para e ex-alunos da rede pública de ensino local, empregados públicos do DF e servidores públicos efetivos.

Entre os cursos ofertados estão: direito, administração, biomedicina, contabilidade, fonoaudiologia, pedagogia e letras português/inglês.

Mais sobre o assunto Educação Ensino superior: pela 1ª vez, matrículas em EAD superam presenciais



Dino OCDE aponta que 21% dos brasileiros possuem Ensino Superior



Educação Maioria de calouros no ensino superior frequenta a modalidade EAD



Brasil Reuni Digital: criticado, MEC quer ampliar ensino superior a distância



O processo para concessão de bolsas universitárias, no entanto, terá etapas distintas de seleção para servidores públicos e sociedade civil.

No caso dos candidatos da administração pública, serão levados em conta o tempo de serviço, a assiduidade, o número de dependentes, a remuneração e o nível de escolaridade.

Para candidatos não servidores, a condição é ter obtido média mínima de 400 pontos no Enem de 2021, ter concluído os três anos do ensino médio em escola da rede pública de ensino do DF, além de comprovar hipossuficiência de renda familiar.

A concessão de bolsas de estudo é parte de acordo firmado entre o GDF e a UDF, oferta que existe desde o fim dos anos 1960. As inscrições vão até 22 de junho e podem ser feitas por meio desse link

Com informações da Escola de Governo

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Quer concorrer a uma bolsa de estudo para ensino superior? Veja como apareceu primeiro em Metrópoles.