Quer emprego? Águas Claras tem mais de 60 vagas nesta 2ª feira (6/6)

Quem busca uma colocação no mercado de trabalho e tem ensino médio completo e experiência como operador de caixa pode se candidatar a uma das 60 vagas para trabalhar em Águas Claras nesta segunda-feira (6/6). O salário oferecido é de R$ 1.355, mais benefícios.

Outras ocupações que disponibilizam grande número de chances são de operador de vendas e consultor de vendas, cada uma oferecendo 10 vagas e exigindo ensino médico completo. A primeira é para atuar em Planaltina e exige experiência. A segunda é destinada a Águas Claras, e o candidato não precisa ter trabalhado na área.

No total, as agências do trabalhador da Secretaria de Trabalho do Distrito Federal oferecem 187 oportunidades de emprego.



Para trabalhadores com ensino fundamental, também existem várias oportunidades, como alinhador de pneus, auxiliar administrativo, padeiro e pizzaiolo. Os salários variam de R$ 1.221 a R$ 5 mil, sendo este último para uma vaga de mestre de obras, para trabalhar no Noroeste. Neste caso, é necessário comprovar experiência.

Para algumas ocupações, não é exigida escolaridade, como, por exemplo, quatro vagas de açougueiro para trabalhar em Taguatinga Norte e receber salário de R$ 1.325; auxiliar de linha de produção, com quatro oportunidades para trabalhar em Santa Maria, com remuneração de R$ 1.212; e uma vaga para mecânico de motor a diesel, em Vicente Pires, com ganhos de R$ 1,8 mil mais benefícios.

Os interessados podem cadastrar o currículo no aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores que desejarem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo do Sine Fácil. Também é possível solicitar atendimento através do e-mail [email protected] Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Trabalho.

Com informações da Agência Brasília

