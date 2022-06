‘Queremos nos conhecer para investir’, diz embaixador sobre a Semana da Colômbia em Salvador

Mais do que integração cultural e gastronômica, a Semana da Colômbia em Salvador foi uma oportunidade para falar sobre negócios e investimentos. Os eventos que aconteceram na capital baiana ao longo dos últimos dois dias e continuam neste sábado (4) com a presença de autoridades/empresários colombianos e soteropolitanos serviram como experiência de conhecimento entre as partes. Conversas que despertaram o interesse dos estrangeiros para investimentos em celulose e eucalipto, por exemplo, e o de autoridades públicas soteropolitanas nas políticas de combate à criminalidade do país vizinho.

Pelo menos, foi isso que garantiu o embaixador Dario Montoya ao conversar com a reportagem sobre os resultados da semana. De acordo com ele, é importante integrar as duas culturas e promover diálogo para que Brasil e Colômbia se conheçam mais. “Penso que só se faz negócios quando há confiança, quando há conhecimento. É assim que funciona entre países e sócios. Não gosto de fazer negócios com desconhecidos porque estes não funcionam bem. Colômbia e Brasil têm que trabalhar muito forte para se conhecerem mais”, afirma ele.

Resultados

Apesar do momento de reconhecimento de campo na relação entre os dois países, a Semana pode trazer resultados práticos. Um deles é a criação de um centro cultural e gastronômico brasileiro na cidade de Barranquilla, uma das principais cidades da Colômbia. “Estamos fazendo um trabalho para que o Senac promova a criação de um centro de gastronomia colombo-brasileiro de gastronomia muito provavelmente na cidade de Barranquilla. A embaixada vai cuidar, já temos várias experiências, a última foi um centro de indústria 4.0 com o Senai Cimatec que já se formou, já se financiou o estúdio e vai ser na cidade de Medellín”, informa Montoya.

Chefe de cozinha, o colombiano Manuel Mendoza participou da Semana e fez oficinas no Senac de Salvador. Ele afirma que a embaixada vê na gastronomia um elemento de integração entre Brasil e Colômbia, o que justifica a construção do centro. “Tivemos contato com estudantes e professores do Senac e reparamos que temos muita similaridade em produtos, mas técnicas de preparação diferentes por causa de um toque diferente da cidade ou do país. […] Coisas que mostram que gastronomia pode unir. Eu não falo português, mas me sinto como parte porque essa troca e o calor humano nos permite estar unidos”, fala.

Manuel Mendoza participou da Semana (Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

A integração, no entanto, não se limita à gastronomia. Cônsul da Colômbia, Nicolás Casasfranco ressalta que o Brasil é o terceiro mercado das exportações de produtos do seu país e que quer aproximar os mercados ainda mais. “Em 2018, era o quinto mercado e hoje já é o terceiro. Queremos aproximar cada vez mais os estados e o Brasil como um todo da Colômbia. Por exemplo, na próxima semana em São Paulo, teremos 21 startups colombianas que farão um encontro com 25 do Brasil. Nosso interesse é que essas empresas se conheçam e possam cooperar”, explica Casasfranco.

Salvador-Colômbia

Além de ver o Brasil como uma aliança interessante, a embaixada da Colômbia também coloca os olhos em Salvador ao pensar em integração e projetos. Prova disso foi o encontro que Dario Montoya teve com Bruno Reis, prefeito de Salvador. “A Prefeitura de Salvador está muito comprometida em fazer intercâmbios que permitam nos conhecermos, que permita a troca cultural de música e dança, por exemplo, entre os dois países. Eu fiquei muito impressionado com a Casa da Música e falei com o prefeito sobre porque queremos ter algo parecido na Colômbia. […] Há também a possibilidade do prefeito viajar à Colômbia para entender o trabalho que fazemos contra violência e insegurança por lá”, diz.

E não é só a prefeitura que pode ter a conexão com a Colômbia facilitada. Nicolás Casasfranco conta que a embaixada tenta encaminhar a logística para que Salvador passe a ter um voo direto para o país vizinho. “Estamos trabalhando com as companhias aéreas presentemente pela retomada deles mesmos porque os voos que eles tinham estavam em São Paulo e Rio de Janeiro uma vez por semana. […] Algumas companhias podem abrir linhas em outros lugares, como Porto Alegre. Conversamos com as companhias para ver qual é a demanda que temos de cidades com interesse em ir à Colômbia”, afirma, sem descartar a possibilidade de Salvador receber uma dessas linhas.

Veja programação

A Semana da Colômbia comemora os 95 anos de um ponto crucial da história entre os dois países. No dia 24 de abril de 1907, foi assinado o Tratado Vásquez Cobo – Martins, com o objetivo de definir os limites dos 1.644 km de linha de fronteira entre a Colômbia e o Brasil.

Ainda neste sábado, tem mais programação da Semana da Colômbia:

Data: 04/06

Horário: 19h às 23h;Local: Restaurante Escola – Senac Casa do Comércio

Evento: Jantar Colombiano

Produção especial do Chef Manuel Mendoza, Instrutores e Alunos do Senac.

Mais informações e consulta de valores: https://www.ba.senac.br/semanadacolombiassa

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro