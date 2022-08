Queridinha? Agatha Moreira renova contrato e é escalada para próxima novela da Globo

Agatha Moreira permanece na Globo! É isso mesmo, a atriz de ‘Verdades Secretas’ acaba de renovar o seu contrato com a emissora e, agora, a empresa possui exclusividade sobre a artista até 2025. Além disso, outras novidades também foram anunciadas.

Um dos escritores mais renomados da dramaturgia brasileira, Walcyr Carrasco, convidou-a para fazer parte do elenco da próxima novela, chamada ‘Terra Vermelha’. “O convite veio através do Luiz Henrique Rios (diretor artístico) há pouco tempo. Ainda não sei muita coisa. Estou curiosa, desesperada para saber como vai ser”, disse Agatha em entrevista ao jornal O Globo.

Moreira ainda completou: “O Luiz foi meu grande padrinho dentro da Globo. Me trouxe lá de Nova York para fazer ‘Malhação’ há dez anos (ela era modelo). E Walcyr é o segundo maior padrinho. Me deu a oportunidade de fazer personagens que conseguiram estabelecer minha carreira. Sinto muita gratidão e estou feliz com essa parceria”.

“Estou numa fase muito feliz dentro da empresa. Tive grandes chances de fazer papéis muito distintos. Não tenho do que reclamar. Sou grata e admiro os projetos da casa. Eles me interessam muito. Não me sinto insatisfeita artisticamente. Por isso, decidi renovar”, afirmou a atriz.

Agatha Moreira também falou sobre relação com Rodrigo Simas Além de contar ao veículo sobre as novidades profissionais, Agatha também comentou sobre seu relacionamento com Rodrigo Simas, conhecido por seu papel em ‘Malhação: Viva a Diferença’ e em outras novelas, como ‘Fina Estampa’, ‘Boogie Oogie’ e ‘Além do Horizonte’.

Os dois estão juntos desde 2018 e, segundo a artista, eles estão vivendo fases diferentes, mas, ao mesmo tempo, “não se desconectaram”. “Desde outubro do ano passado, quando o Rodrigo se mudou para São Paulo, estamos mantendo um relacionamento à distância. Foram poucos momentos juntos na nossa casa. Ele ficou lá até abril e, quando voltou para o Rio, eu já estava em Los Angeles, aonde fui para estudar interpretação no estúdio Ivana Chubbuck”, ressaltou a atriz.

Moreira também frisou: “Um relacionamento é feito de fases. O nosso é normal como qualquer outro. Tem dia que um não está afim de olhar para a cara do outro. Tem dia que dá vontade de terminar e jogar tudo para o alto. Mas a gente tem uma conexão tão forte e bonita que está sempre tentando se ajustar e se adaptar aos sentimentos e às necessidades. Conversamos sobre tudo, sobre ter filho ou não, sobre morar juntos ou separados, se o outro sente interesse por outras pessoas ou se o interesse está aqui… Isso precisa ser dito”.

